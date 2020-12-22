شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي»: حقوق الإنسان «مسكن ملائم وعيشة كريمة».. وعدا ذلك «محاولات خبيثة للنيل من المجتمع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطقى الفقى، مدير مكتبة الاسكندرية، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ينتهك حقوق الإنسان ولكن الغرب يصمت لأنه الإبن المدلل لحلف الناتو، مطالبا بأن يتوقف الغرب عن مثل هذه التصرفات التي نعتبرها إزدواجية للمعايير.

وأكد الفقي، خلال اللقاء الفكرى الذي ترأسه بأحد فنادق القاهرة حول حقوق الانسان والمعايير المزدوجة، مساء الثلاثاء، أهمية إعادة النظر فيما يتعلق بنظرة العالم الغربي لقضية حقوق الإنسان فالمباح لديهم غير مقبول بالنسبة لنا مثل قضية المثلية الجنسية فضلا عن وجود وقائع كثيرة لانتهاك حقوق الانسان في أمريكا وإنجلترا تتعلق بقتل أشخاص من أصول إفريقية ولكن تمر سريعا.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن حقوق الانسان هي حقوق غالبية الناس وهي المسكن الملائم والمستوى الإقتصادي المطلوب والمعيشة الكريمة أما ما عدا ذلك فهي محاولات خبيثة للنيل من مجتماعتنا، فمصر تقيم الإصلاح الإقتصادي وتتحرك في كل المجالات لكل توفر حياة كريمة لمواطنيها ولم تسقط وهي عصية على السقوط وهناك من يكيد لها على كل حال.

واختتم الفقي حديثه بقوله: «إننا جميعا لابد أن نشعر أن علينا التزام لإيضاح الحقائق أمام الجميع».

حضر اللقاء فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية ونيافة الأنبا إرميا، مدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي ومحمد رجائي عطية، نقيب المحامين والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان ومحمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عليّ الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق.