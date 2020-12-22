شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تكشف حقيقة إغلاق المساجد مع زيادة إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على إمكانية إغلاق المساجد أمام المصلين مرة أخرى مع زيادة إصابات كورونا.

وقال «طايع»، خلال تصريحات اعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: «مسالة إعادة غلق المساجد أمر لا نتمناه أبدًا، خلال الفترة الحالية، والأمور تسير الآن وفقًا لتطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل حرفي».

ولفت إلى مدة خطبة الجمعة 10 دقائق حتى لا يحدث ازدحام وبالتالي لا نقلل فكرة امكانية انتقال الفيروس، مشيرًا إلى ان مساجد وزارة الاوقاف تسير وفقًا الاجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.