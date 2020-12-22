شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: حجم التجارة الإلكترونية الرسمية 40 مليار جنيه.. ونجحنا في توفير السلع طوال فترة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن احدى السلاسل التجارية كان حجم مبيعاتها الشهرية بالتجارة الإليكترونية تقدر بـ5 مليون جنينه وبعد جائحة ارتفع إلى 50 مليون جنيه، مما يؤكد أهمية التجارة الالكيترونية ،كما أن حجم التجارة الإليكترونية في مصر وفقا للإحصاءات الرسمية يصل إلى 40 مليار جنيه وذلك وفقا لبيانات عمليات الكروت والمحافظ البنكية والبطاقات المصرفية وقد تصل إلى 400 مليار جنيه حجم التجارة الداخلية كبيانات غير رسمية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإليكترونية من خلال البورصة السلعية،وأن مصر في المرتبة الثانية من حيث التجارة الإليكترونية على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف «عشماوى»، خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق الـمرحـلة الثالثة مـن مـبادرة «جـیش الـقطاع الـخاص»، الثلاثاء، أن الوزارة تدعم الخبز لعدد 72 مليون والسلع التموينية لعدد 64 مليون مواطن وطوال جائحة كورونا نجحت الوزارة في توفير وتأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الغذائية بدون حدوث أي أزمات وايضا عدم زيادة في الاسعار في الوقت الذي شهدت فيه اقتصاديات كبرى أزمات من نقص السلع.