شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط»: 11 ألف مهمة وقائية للعاملين بالشركة ضمن إجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إنها تحرص على تعزيز إجراءاتها الاحترازية الوقائية في ضوء الخطة الموضوعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الشركة في بيان، الثلاثاء، إلى وجود بما يقرب من 11 ألف مهمة وقائية، يتم توفيرها لما يقرب من حوالي 3550 من العاملين بالشركة في وظائف متعددة، سواء كيميائيين أومهندسين أو فنيين تشغيل وصيانة أومشرفين شبكات مياه وصرف وسائقين وأمن وعمال خدمات معاونة بكافة المناطق والمحطات التابعة للشركة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن الشركة تسعى بكامل طاقتها لتوفير كافة المهمات الوقائية التى تسمح بمواجهة الأزمة، بتوفير خوذات وأوجه لحام، وأقماع تحويلات مرورية، وحقائب الأعمال الطارئة، ومهمات السلامة والصحة المهنية، ومجموعة من المستلزمات الطبية والاسعافات الأولية.

ولفتت الشركة إلى إنه تم توريد 200 بدلة تطهير خاصة بالعاملين بالصرف الصحي وتمتاز البدلة بمقاومتها للاحماض والقلويات الكيميائية وللوقاية من المخاطر البيولوجية.