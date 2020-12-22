شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: الصدقة تقي من المرض والمكروه والخطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد رضا، الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الإنسان إذا أراد أن يقي نفسه من أي خطر أو مكروه، فعليه أن يتصدق، ولذلك قال العلماء في تفسير كلمة الصدقة بأنها الصدق مع الله، ولذلك سمي الإنفاق على الفقراء بالصدقة.

وتابع «رضا»، خلال حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى، ببرنامج «بنت البلد»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن الإنسان بطبعه يحب المال، ويريد الاحتفاظ به، وعندما يتعفف ويخرج هذا المال بنفس راضية لله عز وجل، فهذا يساعده المسلم على الشفاء إذا مرض، معقبًا: «إذا كنت أرضي الله، فكيف لا يرضيني الله».

ولفت إلى أن هناك إمكانية لإخراج الصدقة بنية الشفاء للمريض، مشيرًا إلى أن الحل الكثير من الأمراض مع العلاج هو التصدق، ولذلك عندما يحدثه أحد عن مرض أقاربه يطالبه بالتصديق بنية الشفاء.