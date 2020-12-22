شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نفقة المتعة.. إحالة دعوى مؤخر سمية الخشاب من أحمد سعد للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحالت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية الدعوي المقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد للحصول على مؤخر الصداق لوقوع الطلاق للتحقيق.
كانت الفنانة سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية رقم 2241 لسنة 2019 أمام محكمة أسرة سيدي جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد للحصول على المؤخر الخاص بها.
وطالب عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، في دعواه بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة وقدره 500 ألف جنيه.
وقدم المحامي لهيئة المحكمة الأوراق التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها، وعدم قيام المشكو في حقه بإثبات قيامه بسداد مبلغ المؤخر.
يذكر أن محكمة أسرة سيدي جابر أصدرت حكم نفقة منذ أيام لصالح الفنانة سمية الخشاب يقضى بإلزام طليقها الفنان أحمد سعد بدفع مبلغ مالي قدره 270 ألف جنيه للمتعة.
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