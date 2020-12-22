شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تنتخب أعضاء اللجنة المختصة باختيار عميد كلية الحاسبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انعقد مجلس كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بجامعة سوهاج، الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس الجامعة، وذلك لانتخاب اللجنة المختصة باختيار ٣ مرشحين لشغل منصب عميد الكلية، بحضور الدكتور النميري علام زناتي، القائم بعمل عميد الكلية، وأعضاء مجلس الكلية، وذلك بمقر الكلية بالجامعة الجديدة .
وقال رئيس الجامعة، بحسب بيان، أنه تم طرح 7 أساتذة للترشح، وأسفرت نتائج الإقتراع السري لأعضاء مجلس الكلية، عن إختيار عضوين أساسيين وعضو احتياطي للجنة، حيث تم اختيار الدكتورة صباح صابر، الأستاذ بكلية العلوم وعميد كلية التعليم الصناعي السابق، والدكتور عبدالمعطي محمد عبدالله، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم، والدكتور حمدي الديب، عميد كلية الآداب السابق.
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