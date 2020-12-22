شكرا لقرائتكم خبر عن أديرة مركز ناصر في بني سويف تعتذر: «لن نستقبل أي مهنئين بعيد الميلاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر ديرا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ودير القديس العظيم الأنبا بولا بمركز ناصر ( بوش ) بمحافظة بني سويف بيان اعتذروا فيه عن أي استقبالات رسمية أو شعبية صباح يوم عيد الميلاد المجيد في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة وباء كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع

وقال القمص فام الانطوني وكيل دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ببوش أن أديرة بوش تعتذر عن أي استقبالات رسمية وشعبية صباح يوم العيد في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة وباء كورونا المستجد ونقدر محبة أخواتنا المسلمين ولكن هذه الظروف تحتم الالتزام بتعليمات الدولة والبقاء في المنازل والتباعد الاجتماعي.وأضاف القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير القديس العظيم الأنبا بولا ببوشأن أديرة بوش تقدر محبة الجميع وحرصهم على تقديم التهنئة صباح يوم العيد وطوال اليوم إلا أنها تعتذر هذا العام نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب من الجميع مساندة الدولة المصرية في مجابهة هذا الوباء الذي يجتاح العالم واتخذت الدولة المصرية العديد من القرارات الصعبة والهامة والتي تتطلب من الجميع مساندتها ودعمها على رأسها التباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات

وأختتم القمص باسليوس: «ندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وان يكلل الله جهود الأطباء الجبارة وتضحياتهم في سبيل اقتلاع هذا المرض الخطير من مصر وان يحفظ الله حياة الرئيس العظيم عبدالفتاح السيسي والذي يقود هذه الفترة التاريخية بحنكة وحكمة واثني على جهود جميع رجال المحافظة ورجال الأمن وكافة القيادات الذين يعملون ليل نهار من اجل الخروج من هذه الفترة الحرجة».