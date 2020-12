شكرا لقرائتكم خبر عن بمرتبات مجزية.. فرص عمل متاحة لجميع المؤهلات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، ومن خلال مبادرة «طوّر وغيّر» عن العديد من الوظائف، وفقًا للتفاصيل أدناه:



1- يونيتك مصر لمواد البناء تطلب للتعين:- امين مخزن



مكان العمل: 6 اكتوبر

الوصف:

تحضير واستكمال الطلبات للتسليم أو الاستلام وفقًا للجدول الزمني (الحمولة، العبوة، التغليف، الملصق، السفينة)

استلام ومعالجة منتجات مخزون المستودعات (انتقاء، تفريغ، ملصق، تخزين)

إجراء ضوابط المخزون والحفاظ على معايير الجودة العالية لعمليات التدقيق

حافظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وحسّن استخدام المساحة

استكمال سجلات اليوميات في المخزون

أبلغ عن أي تناقضات

- الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين تجارة قسم محاسبة

- حد اقصى للسن 25 سنة

-- مستخدم محترف لبرنامج الاكسيل

إجادة برامج الجرد وقواعد البيانات والأنظمة

الإلمام بممارسات وطرق التخزين الحديثة

- الحقوق:

- مرتب: مجزي يحدد بعد المقابلة

- 8 ساعات عمل

-- مكافأة سنوية، تأمين اجتماعي وصحي

- للتقدم يرجى ارسال السيرة الذاتية على:

[email protected]

2- ايمدج ماركت لاداره السوبر ماركت تطلب للتعين:

- كاشير

- بائع ممرات

- بقال



- مكان العمل: مدينه نصر- حلوان- مصر الجديده- عين شمس

- الشروط المشتركة:

- خريجين مؤهل متوسط وعالي ولا يشترط المؤهل لوظيفة البقال

- حد اقصى للسن 35 سنة

- بدون خبرة ويشترط خبرة في وظيفة البقال سنة

- الحقوق:

- مرتب: 2200 جنيه – البقال: 3000 ج

- 9 ساعات عمل

- للتقديم املأ الاستمارة في اللينك التالي: اضغط هنا

3- مدار هوم للأثاث تطلب محاسب عام

Madar Home for furniture is looking for

- General Accountant

Location: Mohandesin

Description:

Prepares and records asset، liability, revenue, and expenses entries by compiling and analysing account information

Preparing report for projects، customer accounts, profit and loss of projects and analysing financial status for projects

Maintain and balance subsidiary accounts by verifying، allocating, posting, reconciling transactions and resolving discrepancies

Complete the external audit by analysing and scheduling general ledger accounts; providing information for finance manager

Requirements

- Bachelor of Commerce Accounting

- 5 years of experience in same field

- Male

---------

Benefits:

- Salary Negotiable

- 8 work hours

- 2 days off

-------------------

For Applying:

Send your cv on: [email protected]

Subject: ( General Accountant + 254)