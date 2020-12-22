شكرا لقرائتكم خبر عن 238 طالبًا يتنافسون في انتخابات أمناء لجان اتحاد الطلاب ومساعديهم بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنافس 238 طالبا وطالبة، الثلاثاء، في جولة إنتخابات الإتحادات الطلابية لاختيار أمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الكليات.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، في بيان، إن الإنتخابات شهدت منافسة قوية بين المرشحين لانتخابات أمناء اللجان بالكليات ومساعديهم، والتي تنافس بها ٨ طلاب كحد أدني بكل لجنة، لافتا إلى أن اللجان السبع هي الرياضية، والفنية، والثقافية، والجوالة والخدمة العامة، والأسر، والإجتماعية والرحلات، واللجنة العلمية والتكنولوجية .

وكانت قد انتهت أمس جولة الإعادة من إنتخابات إتحاد الطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وذلك في ١٠ كليات هي الآداب، العلوم، التجارة، الزراعة، الطب البيطري، التربية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الحقوق والتربية النوعية، حيث سارت الإنتخابات وفقاً للجدول الزمني الموضوع، ووسط إجراءات إحترازية ووقائية مشددة من تطهير وتعقيم وتباعد إجتماعى وارتداء للكمامات، وذلك لضمان صحة وسلامة الطلاب.

وقال الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عملية الفرز وإعلان النتائج تمت تحت إشراف اللجان الإنتخابية بالكليات مع متابعة مستمرة ساعة بساعة لغرفة العمليات الرئيسية، منوها بأنه تم التصويت لاختيار أعضاء إتحاد الطلاب الممثلين للجان السبعة وهم اللجنة العلمية، الثقافية، الإجتماعية، العلمية، الفنية، الرياضية، الأسر والجوالة.