شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: عدم بقاء مسؤولي الماليات والمشتريات بالديوان والمديريات لأكثر من عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، عدم استمرار أي مدير أو موظف من العاملين في إدارات الماليات والحسابات والعقود والمشتريات والمخازن لأكثر من عامين داخل ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وقال المحافظ في تصريحات، الثلاثاء، إنه لن يكون هناك أي تهاون في حالة رصد أي مخالفات مالية أو إدارية وسيتم تحويلها على الفور إلى النيابة الإدارية، مشدداً على الإسراع في أعمال المعاينات الخاصة بطلبات المواطنين لتقنين أوضاعهم على أراضى الدولة وإثباتها على المنظومة الإلكترونية بإجمالى 2108 طلب حيث متبقى 405 طلب بنسبة 19 %، وهو الذي يتوازى مع العمل على توعية وتشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء قبل إنتهاء الفترة المحددة بنهاية ديسمبر الحالى والتى وصلت حتى الآن إلى 16 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 60 مليون جنيه.