شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: لم نتلق أى استغاثات من المصريين فى بريطانيا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدم تلقى أى استغاثات من المصريين فى بريطانيا أو الدول الأوروبية للعودة إلى مصر، بسبب تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا فى القارة العجوز.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" مع الإعلامى شادى شاش، عبر قناة إكسترا نيوز، أن غرفة العمليات لم ترصد أى استغاثات لأى مواطن مصرى فى أوروبا، وتقتصر كل الاستغاثات التى تلقتها الغرفة من الإمارات العربية المتحدة، وبعض الدول العربية، مؤكدة التعامل مع كل الاستغاثات بجدية لحل الأزمة فورا.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، استفادت بشكل كبير من أزمة العالقين فى الموجة الأولى لكورونا فى الفترة السابقة، وأصبح لديها خبرة فى التعامل مع مشكلات المصريين بالخارج متابعة:"غرفة العمليات التى أنشأناها خاصة بأزمة العالقين بسبب أزمة غلق المطارات بسبب فيروس كورونا، ولكن لدى الوزارة قسم الشكاوى للتعامل باستمرار مع أى مشكلة للمصريين بالخارج بجدية".

وعن سؤالها حول زيارتها للدول الخارجية للتعامل مع أزمات المصريين، قالت: "أنا أتعامل شخصيا مع المصريين فى الخارج، لحل مشكلاتهم بشكل فورى، ولا داعى للزيارة".