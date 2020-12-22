شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بموسكو يحذر من تناول المشروبات الكحولية بعد تناول لقاح كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود الأفندى، أستاذ علم الأحياء الدقيقة، إن انخفاض درجة الحرارة وراء ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى روسيا الفترة الأخيرة. وتابع أفندى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، «الحياة في روسيا تسير بشكل طبيعي رغم ارتفاع الإصابات، كونها استعدت بشكل جيد للموجة الثانية خلال فترة الصيف»، مشيرا إلى أن معدل الوفيات بكورونا في روسيا لم يرتفع عن 2%.

وأضاف «روسيا قد تصل إلى المناعة المجتمعية (مناعة القطيع) نهاية الربيع المقبل بعد التطعيم بلقاح كورونا الروسي»، متوقعا تراجع إصابات كورونا بروسيا الصيف المقبل.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من المواطنين بروسيا يؤجلون الحصول على لقاح كورونا حتى نهاية احتفالات رأس السنة، كون تناول الكحول يصبح ممنوعا بمجرد تلقى اللقاح، وحذر الأفندي من تناول الكحول قبل الحصول على اللقاح بيومين.