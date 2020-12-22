شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بموسكو يحذر من تناول المشروبات الكحولية بعد تناول لقاح كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وتابع أفندى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، «الحياة في روسيا تسير بشكل طبيعي رغم ارتفاع الإصابات، كونها استعدت بشكل جيد للموجة الثانية خلال فترة الصيف»، مشيرا إلى أن معدل الوفيات بكورونا في روسيا لم يرتفع عن 2%.
وأضاف «روسيا قد تصل إلى المناعة المجتمعية (مناعة القطيع) نهاية الربيع المقبل بعد التطعيم بلقاح كورونا الروسي»، متوقعا تراجع إصابات كورونا بروسيا الصيف المقبل.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من المواطنين بروسيا يؤجلون الحصول على لقاح كورونا حتى نهاية احتفالات رأس السنة، كون تناول الكحول يصبح ممنوعا بمجرد تلقى اللقاح، وحذر الأفندي من تناول الكحول قبل الحصول على اللقاح بيومين.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب بموسكو يحذر من تناول المشروبات الكحولية بعد تناول لقاح كورونا.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.