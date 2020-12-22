شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: شركات صناعة التبغ تسعى لتخريب أى جهود لمكافحة التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة فاطمة العوا مستشار مبادرة التحرر من التبغ بمكتب منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، أن المنظمة أول من بدأ بالكشف عن خداع شركات التبغ، والتى تتعمد تقديم المساعدات للقطاع الصحى فى الكثير من البلدان، وذلك بهدف الترويج لنفسها وخداع الشباب بمنتجاتها.

وقالت، خلال مؤتمر إطلاق مرصد مصر للتبغ، أنه يجب رصد ومراقبة شركات التبغ للحد من سياساتها، مطالبة برفض المساعدات الزائفة التى تقدمها هذه الشركات، موضحة أن لدينا أملا كبيرا فى أن يقوم مرصد مصر للتبغ الذى تم اطلاقه اليوم، ولأول مرة بإقليم شرق المتوسط،بدور كبير فى مكافحة التدخين، والكشف عن نشاط شركات التبغ والتي تتوغل لإضعاف جهود مكافحة التدخين، والإعلان عن السجائر المسخنة "الإلكترونية "، مؤكدة إنه يجب مواجهة هذه الأنشطة.

وأكدت الدكتورة دعاء صالح منسقة مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، أن مرصد مصر للتبغ كان حلما، وكانت مصر أول من وقع على الاتفاقية الإطارية وتنفيذها منذ عام 2005 ، حيث قامت بمجهود كبير متمثلة في وزارة الصحة، لتحقيق الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ، وتم اختارمصر ضمن 15 دولة حققت بنود الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ، وقدمت استراتيجية رائعة لتحقيق بنود هذه الاتفاقية.

وأكدت، أن شركات صناعة التبغ تسعى لتخريب أى جهود لمكافحة التبغ بأساليب كثيرة جدا تهدف للترويج لمنتجاتها التي تستهدف الشباب.