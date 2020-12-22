شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ صدر يكشف مميزات لقاح كورونا الصينى «يعتمد على تقنية تقليدية منذ 90 عامًا».. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، إن البعض يتحدث عن عدم حصوله على لقاح كورونا على مستوى العالم، لأن هناك حالة من عدم وضوع الرؤية وارتباك في المعلومات حول اللقاحات.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عدم وضوح الرؤية ناتج عن كون اللقاح جديدا غير معروف.

وعن مميزات لقاح كورونا الصيني، أشار إلى أنه يعتمد التقنية التقليدية المعروفة على مدار 90 عامًا، ومن ثم فإن أعراضه معروفة مسبقًا.

ونفى الدكتور أيمن سالم، أن يكون اللقاح الصيني سببا في حدوث تورم، مشيرا إلى أنه غالبا ما يكون هناك رد فعل موضعى لمدة يوم واحد بسبب دخول الجسم لقاح جديد، إلى جانب عرض آخر قد يستمر أكثر من يوم وهو ارتفاع درجة الحرارة.

واختتم أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، حديثه عن اللقاح قائلا: إنه لم يتم رصد عيوب كبيرة للقاحات كورونا على المستوى الزمني القليل، وتحديدا على مدار 3 أشهر من البحث العلمي حول تلك القاحات.