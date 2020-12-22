شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس بانتهاء تسجيل الاستمارة الورقية للإعدادية حتى 26 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى ضوء تعليمات قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بشأن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الجارى، فإن استيفاء الاستمارة الإلكترونية هى أحد إجراءات التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية وليس بديلا عن كتابة الاستمارات الورقية بالمدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب للمديريات" أنه يتم التنبيه على المدارس الإعدادية التابعة للمديريات سرعة الانتهاء من استيفاء الاستمارات الورقية والإلكترونية وطباعة كشوف "12 د" الإلكترونية وتسليمها للجان النظام والمراقبة التابعة للمدارس حتى يوم 26 ديسمبر الجارى.

