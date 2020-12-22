شكرا لقرائتكم خبر عن دير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون يمنع الزيارات بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون عن عدم استقبال الزوار بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وقال الدير في بيان له: "تنويه من دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، نظرًا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ وحرصنًا على سلامة الجميع، يعتذر دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون عن عدم استقبال الزائرين بمن فيهم الآباء الكهنة وأسر الرهبان والأسر الراغبة في معمودية أطفالها، وذلك حتى إشعار آخر، نثق فى حسن تفهمكم للظروف الحالية ونصلى ليرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء، وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء".

وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتخاذ قرارات جديدة بعد وفاة العديد من الكهنة خلال الأيام الماضية، وأصدرت تعليمات جديدة، في 6 ديسمبر الجاري، ليتم تطبيقها على "إيبارشية البابا" وهى كنائس القاهرة والإسكندرية، بدءًا من أمس الإثنين، مشيرة خلالها إلى أنه فى إطار متابعة تطورات الوضع الصحى وتطورات انتشار فيروس كورونا؛ وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الآباء الكهنة والشعب، تقرر العمل بما يلى بكنائس القاهرة والإسكندرية.

وجاءت قرارات الكنيسة كالتالى: تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية، تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، وتعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة، تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، وإقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك فى كنائس المدافن، وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع،و يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفونى.