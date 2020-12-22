شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بمركز البحوث الزراعية: النحل 20 ألف نوع 8% منها فقط تنتج عسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عياد، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن النحل له 20 ألف نوع، ما ينتج العسل منها هو 8% فقط من هذه الأنواع، وتابع: "والسلالات التى فى النحل تقارب الـ200 ألف سلالة وكل سلالة لها سلوك تختلف فيها عن الآخر".

وأضاف "عياد"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، الذى يقدمه الشيخ خالد الجندى، عبر قناة "dmc"، أن أحد أنواع النحل الذى يعيش فى المناطق المطرة، والتى تشهد أمطار كثيرة يبنى بيوته من مادة بلاستيكية أو "السلفان"، كى لا تتأثر بيوته بالأمطار ، وتابع:"وهذا النوع تعيش كل يرقة منه فى غرفة مستقلة بها الطعام الخاص بها بحيث عندما تخرج تجد طعامها".

ولفت الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إلى أن عالم النحل كبير وبه الكثير من العجائب والأمر ليس قاصر على إنتاج العسل أو الشمع وخلافه، ولكن طريقة بناء الخلية تقوم على عملية هندسية دقيقة بحيث تكون له منافذ للتهوية تواجه الفطريات، بالإضافة إلى أن النحل ينتج مادة تواجه البكتيريا بحيث تكون الخلية صحية.