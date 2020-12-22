شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم أوبئة يكشف حقيقة تسبب لقاحات كورونا فى الإصابة بالشلل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة، على حملات التشكيك في لقاحات كورونا، قائلا: «ما زال البعض يشكك في لقاح شلل الأطفال حتى الآن».
وتابع عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن «لقاح كورونا أنتج في وقت قياسي، بسبب ضخ مليارات الدولارات لأول مرة لدعم البحث العلمي، منذ بداية جائحة كورونا».
ونفى ما يتردد حول احتمالية تسبب لقاحات كورونا في الإصابة بشلل أو التأثير سلبيا على الأعصاب.
وأكد أن الصين من أكبر الدول المهتمة بالبحث العلمي، معلقا «اللقاح الصيني آمن ولا يجب أن تكون السوشيال ميديا مصدرا لاستقاء المعلومات».
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