شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة دعاء قنديل تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020 المستشارة دعاء عبد الله قنديل، رئيس النيابة، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية، وذلك أمام المحكمة التأديبية، لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.
ياتى ذلك التمثيل تنفيذًا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، ودعمها في تولي المناصب القيادية في جميع محافظات الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية، تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية، لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقاً للقانون.
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