شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حديقة الحيوان: بدلنا الزرافات بسيد قشطة ولم نتكلف أى أموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد رجائي، رئيس حديقة حيوان الجيزة، إن الحديقة شهدت اليوم وصول 3 زرافات جدد من دولة جنوب إفريقيا، مشيراً إلى أن نقل الزرافات لم يكلف الدولة أى أعباء مالية ومرحلة النقل تمت دون أى إضافة على خزانة الدولة، قائلا:"الموضوع تم بالبدل".

وأضاف رجائى خلال مداخلة هاتفية حضرة المواطن، تقديم سيد على، أن الإدارة عرضت الزيادة فى بعض الحيوانات لدى الحديقة واسبتدالها بأخرى، قائلا:"عندنا فرس النهر كان به زيادة فى العدد وقمنا بتديله بالزرافات، بعض أنواع بجع أبيض وأنواع البغبغان".

يذكر أن قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إنَّ الثلاث زرافات القادمة من جنوب أفريقيا وصلت مطار القاهرة في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، مبينًا أنَّه من المقرر أن تصل حديقة حيوان الجيزة الساعة الواحدة ظهرًا بعد الانتهاء من إجراءات الحجر البيطري الخاصة بهم.

وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أنَّ الزرافات عبارة عن ذكر وأنثيين تمّ استيرادها من جنوب أفريقيا، وإجراء تحليل "بي سي آر" قبل شحنها لحديقة حيوان الجيزة لضمان خلوها من الأمراض الوبائية، وتصميم بيت جديد للزرافات القادمة بخلاف بيت أنثى الزرافة الحالية.