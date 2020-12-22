شكرا لقرائتكم خبر عن نقابةالمهندسين: 20 ألف عضو جددوا اشتراكاتهم بمشروع العلاج إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، عن بدء استخدام تطبيق الموبايل باسم ( نقابة المهندسين المصرية-نقابتي) في تجديد اشتراك المهندسين وأسرهم بمشروع الرعاية الصحية أول الأسبوع الماضي، حيث فتحت النقابة أبوابها لاستقبال المهندسين وأسرهم للتجديد للعام الجديد 2021 حضوريا وإلكترونيا.

كما أعلن المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، فى بيان، أن التجديد هذا العام يعمل بالنظامين لحين انتشار نظام التجديد الإلكتروني بين جموع مهندسي مصر، موضحا أنه بعد مرور أيام قليلة علي افتتاح تجديد مشروع الرعاية الصحية تخطى عدد المشتركين تخطي ال 75 ألف مشترك، منهم أكثر من 20 ألف مشترك من خلال التطبيق الجديد، مؤكدا أنه رقم فاق التوقعات نظرا للتحول الرقمى السريع الذي بدأ هذا العام.

وأضاف أن عدد من استخدم التطبيق تجاوز ال25 ألف مهندس داخل وخارج مصر، ما يشير إلى سرعة نمو استخدام التطبيق محليا ودوليا، كما تم تدشين مركز اتصالات موحد (كول سنتر) لأول مرة يعمل علي مدار الساعة لتوجيه الدعم الفني للمهندسين وأسرهم، وقد تلقي هذا المركز مايقرب من 5 آلاف مكالمة ايجابية منذ بداية فتح المشروع حتى الآن.

وأشار عبد العظيم، فى تصريحات إلى أن استخدام الكارت الذكى لمشروع الرعايةالصحية هو بداية التحول الرقمي الشامل الذي تشهده نقابة المهندسين خلال الفترة المقبلة والذي يشعر به المهندس عند تلقي الخدمة العلاجية، مضيفا: وتعمل النقابة علي ادراج الجهات العلاجية المشتركة بالمنظومة للحصول على الموافقات الطبية للمهندسين في اسرع وقت ممكن وكذا توزيع بطاقة طبية ذكية لاتلامسية مزوده بهويه رقمية للمشتركين بداية من اول يناير 2021.

ولفت إلى أن النقابة تستعد خلال الفترة القادمة لتوصيل المنظومة للمنزل لتجنب الاختلاط وللتيسير علي المهندسين للحصول على الخدمة دون الحاجة للحضور لمقر النقابة.