شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن الاحتفال بالأعياد فى جائحة كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل انتشار فيروس كورونا الذى ضرب العالم فى موجة جديدة واسعة الانتشار، نصح المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى شرق المتوسط، بإقامة احتفالات رأس السنة أو الكريسماس فى الهواء الطلق وفتح النوافذ فى حالة إذا كان المكان مغلق.

ونشر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى شرق المتوسط، عبر تويتر"إنفوجراف"، وعلق قائلاً:" إذا كنت ستقيم حفلة موسم الأعياد خلال الجائحة، ينبغي تنظيمها في الهواء الطلق أو في مكان مغلق مع فتح النوافذ والحفاظ على التباعد".



المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى مصر

وأضاف :"تذكر أن الأشخاص المصابين بدون أعراض يمكنهم حمل الفيروس وإصابة الآخرين.. تأكد من وجود مساحة كافية للسماح بالتباعد البدنى.. وفر الماء والصابون للحضور، جهز قائمة بالضيوف وبيانات الاتصال بهم لتتبع المخالطين إذا لزم الأمر".



هل يمكن إقامة احتفال بالاعياد فى ظل كورونا

يأتي ذلك فى ظل إعلان اجتماع المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا لمناقشة استراتيجية مواجهة السلالة الجديدة من كورونا.

فى غضون ذلك، كشفت مجلة "نيوز ويك" الأمريكية عن اكتشاف طفرة وراثية داخل سلالة جديدة من فيروس كورونا، تم اكتشافها مؤخرًا في المملكة المتحدة لأول مرة منذ أبريل الماضى.

وحدد العلماء فى المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس كورونا، والتي يقال إنها أكثر قابلية للانتقال من الأصل بناءً على الأدلة المبكرة، على الرغم من أنه لا يبدو أنها تسبب شكلاً أكثر خطورة من المرض.

ووفقا للعلماء، تتحور الفيروسات طوال الوقت، وهذه السلالة الجديدة - التى يطلق عليها "نسب B.1.1.7" أو "VUI-202012/01" - تحتوي على 23 طفرة منفصلة فى شفرتها الجينية.