شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: 50 طالبا مصريا يشاركون فى بعثة للدول المتقدمة بمجال الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود القوصى، المدير التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إنه تم إنجاز العديد من المشروعات فى مجال الفضاء وخدمة المجتمع ومشروعات التعاون الدولى، وأن لدينا وكالة فضاء مصرية قوية بدعم واهتمام شخصى من القيادة السياسية بمعرفة ما تم فى وكالة الفضاء من مشروعات.

وأكد "القوصى"، أن العام المقبل سيشهد مشاركة 50 طالبا مصريا فى بعثة لعدد من الدول المتقدمة فى مجال الفضاء على نفقة وزارة التعليم العالى، لرؤية المنشآت الفضائية والتواصل مع الخبراء فى هذا المجال، كما تقدم بالشكر لجامعة بنها وقيادتها على استضافة جامعة بنها للتدريب الصيفى فى مجال الفضاء لـ400 طالب من الجامعات المصرية المختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السابع والأربعون لرابطة العلماء المصريين فى أمريكا وكندا تحت عنوان "تطوير مصر بالعلم والتكنولوجيا"، والذى نظمته جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر جامعة بنها بالعبور، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية.

يأتى المؤتمر، الذى تستضيفه الجامعة لأول مرة، بهدف الاستفادة من خبرات العلماء المصريين فى عدد من المجالات الحيوية المتعلقة بمختلف محاور التنمية المستدامة، والعمل على تحقيق أكبر استفادة من تلك الخبرات بمختلف محاور التنمية للقطر المصرى.