شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة قصر محمد على بالمنيل مجانا للمصريين يوم الخميس بمناسبة ذكرى افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاحتفال بالعيد الـ177 لإنشاء قصر الأمير محمد على بالمنيل، وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على دخول المصريين القصر، مجانا، وذلك يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجارى.

كما وافق على دخول المصريين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر الجارى مجانا وذلك بمناسبة مرور 117 عاما على افتتاح المتحف.

كما سيتم تخصيص عدد من الأثاريين للقيام بالشرح مجانا للزائرين، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية خلال زيارة القصر والمتحف.

يأتي ذلك في اطار حرص وزارة السياحة والآثار علي تنشيط حركة السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية ورفع الوعي السياحي والأثري بين مختلف فئات المجتمع المصري.

من جانبه، أشار ولاء بدوي مدير عام قصر المنيل، إلى أنه بمناسبة مرور 117 عاما على إنشاء قصر الأمير محمد على بالمنيل فإنه سيتم إقامة معرض تراثي لعدد من اللوحات الزيتية في القاعة الرئيسية بسرايا الإقامة، مشيرا إلى أن القصر استغرقت مدة إنشائه أربعين عاما.

وقد أنشأ الأمير محمد علي توفيق هذا القصر إحياء للفنون الإسلامية وإجلالا لها، طبقا لما هو مكتوب على النص التأسيسي للقصر أعلى المدخل الرئيسي.

كما اشتهر الأمير محمد علي بجمع التحف والآثار والمقتنيات الثمينة، وكان له في هذا المجال عيون متخصصة، مهمتهم البحث عن النادر من التحف وجلبها للأمير ليعرضها بقصره ومتحفه الخاص بالمنيل.

واتسم الأمير بأنه كان واسع الاطلاع، محبًا للعلم باحثًا عنه، فاشتهر طيلة حياته بأسفاره ورحلاته حول العالم العربي والعالم الأوروبي باحثًا ومنقبًا، فقد كان دومًا يرى أن العلم ضرورة للأمة والأفراد وأن العلم لا وطن له، ويجب أن يقتبسه الإنسان حيثما يستطيع اقتباسه، وتوفى الأمير عام 1955 م.