شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": مصر تنتج 2.4 مليار طائر سنوياً.. وتحصين 100 مليون ضد أنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إنه تم اعتماد مصر كدولة تعتمد على المنشآت الخالية من أنفلونزا الطيور، مشيراً إلى أن الدولة وفرت حوالي 19 ألف فدان كي يتم التوسع في الاستثمار والإنتاج الداجني، لأن القطاع من البدائل المناسبة لتوفير البروتين من إنتاج حيواني.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم دينا عصمت، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، إن مصر ننتج حوالي 2.4 مليار طائر سنويا وهو تطوير كبير في القطاع، كما أن تم تحصين أكثر من 100 مليون طائر ونجري مراقبة على عمليات البيع في كل المناطق داخل مصر.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول ظهور بؤر لأنفلونزا الطيور فى مزارع للدواجن ببعض محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لظهور أي بؤر لأنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن كافة مزارع الدواجن بمختلف المحافظات خالية تماماً من أي أمراض وبائية، مُوضحةً أنه يتم إجراء فحص دوري شامل لطيور المزارع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بإدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور.