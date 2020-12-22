شكرا لقرائتكم خبر عن تاء التأنيث تنتصر فى انتخابات اتحاد طلاب دار علوم القاهرة بعد فوز 29 طالبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عبد الراضى عبد المحسن، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، فوز 29 طالبة و 12 طالب في انتخابات اتحاد طلاب الكلية التى جرت اليوم فى حضور كلا من الدكتور محمد الطويل، عميد دار العلوم السابق، والشاعر الدكتور أحمد بلبولة ودكتور محمد فتحى أبو العطا مستشار رئيس جامعة القاهرة للنشاط الثقافى والكاتب الصحفى محمد ثروت، مدير أكاديمية الخليج 365 للتدريب.

وأكد عميد دار العلوم فى بيان صادر عن الكلية، أن الانتخابات أثبتت انتصار مشروع استعادة الوعى بفوز ساحق فى انتخابات اتحاد طلاب دار العلوم مشاركة وترشيحا وحصدا للمقاعد.

وذكر عميد دار العلوم بجامعة القاهرة، أن هناك حالة من الوعى لطلاب الكلية بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات رغم المحاولات الحثيثة التي تم بذلها لصرف الطلاب عن المشاركة لإفساد العرس الديمقراطي بالجامعات المصرية؛ ولكن الوعى الذى يعيشه طلاب دار العلوم اليوم، جعلهم يضربون مثالا رائعا فى تمكين المرأة بالجامعات المصرية؛ إذ تصدرت الطالبات أعداد الفائزين بمقاعد الاتحاد بعدد 29 مقعدا مقابل 12 مقعدا للطلاب، وبذلك يكون انتصار الوعى عدديا ونوعيا على مستوى الجامعات المصرية.