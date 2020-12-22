شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: تفعيل مبادرة "خلينا سند لبعض" لدعم العالقين المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تلقت عدة استغاثات من المصريين العالقين بالخارج وفعلنا غرفة العمليات للتواصل معهم، مضيفة أنه تم تفعيل مبادرة "خلينا سند لبعض" لدعم العالقين المصريين بالخارج.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه تم البدء في التواصل والتنسيق مع وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية، والجهات المعنية، لتقديم الدعم للمواطنين المصريين العالقين فى الخارج.

تابعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سير العمل بغرفة عمليات وزارة الهجرة، وموقف المصريين العالقين بالخارج عقب تعليق الطيران فى عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحضور اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن أزمة العالقين المصريين بالخارج ظهرت مرة أخرى عقب تعليق الطيران بعدد من الدول، وخصوصًا تعليق الطيران بدولة الكويت نظرًا لسفر عدد من المصريين العاملين بها، وإقامتهم بالإمارات وسلطنة عمان وتركيا كـ"ترانزيت" خلال رحلة عودتهم إلى الكويت.