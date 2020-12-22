شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "«حفل استقبال» لأعضاء «النواب» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من النسخة المطبوعة عددا من التغطيات أبرزها تغطية استقبال النواب الجدد بالبرلمان تحت عنوان "«حفل استقبال» لأعضاء «النواب» الجدد".. أعضاء قائمة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا يستخرجون كارنيهات العضوية ويتسلمون «الحقيبة البرلمانية».. الأمين العام للبرلمان: رئيس الجمهورية هو من يحدد موعد انطلاق الفصل التشريعى الجديد ونستقبل الأعضاء على مدار 6أيام.. ويوسف الحسينى: لم نحسم تحويل التحالف الانتخابى بالقائمة الوطنية لتحالف برلماني.

اقرأ في العدد أيضا..

- الدكتورة رانيا المشاط فى حوار الصراحة والشفافية لـ«الخليج 365»: 9.8 مليار دولار حزم التمويل الدولية.. 6.7 مليار لقطاعات الدولة و 3.1 مليار للخاص موزعة على 17 قطاعا لأهداف التنمية المستدامة.. الرئيس وجه بوجود لجنة الدين الخارجى لتخصيص التمويل بناء على دراسات الجدوى- تكليف رئاسى ببدء تطوير القاهرة التاريخية.. رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية للمشروع.. ويؤكد: تعويض الشاغلين المستحقين عينيا بوحدة بديلة أو ماليا - الحكومة: لا صحة لظهور بؤر لأنفلونزا الطيور بالمزارع- تفتح الباب أمام الاستثمار وتخفف الديون.. الكونجرس يقر مشروع قانون لمنح السودان الحصانة السيادية - برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبى لمصر- القوات المسلحة تحصد الجائزة الذهبية فى تقديم الخدمات الطبية.. والمشروعات القومية تحصد جوائز العام بمجال أفضل المشروعات الهندسية