ممر شرفي واستضافة فندقية.. أعضاء البرلمان يشيدون بجهود الأمين العام للمجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب الجدد، بجهود الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار محمود فوزي خلال حفل استقبالهم لاستخراج كارنيهات العضوية، اليوم الثلاثاء.

ويستعرض الخليج 365 دور الأمانة العامة للبرلمان واستعدادتها لاستقبال النواب الجدد:

علامات استرشادية

خصصت الأمانة الباب رقم 4 لاستقبال النواب، وحرصت على توفير موظفين لاصطحاب النواب إلى مقر قاعة استخراج كارنيهات العضوية، ووضعت علامات استرشادية منذ دخول النواب من باب المجلس، الأمر الذي يسر علي النواب الجدد معرفة مقر القاعة المخصصة لهم.

ممر شرفي

قبل دخول النواب إلى مقر مبنى مجلس النواب، توجد قاعة استخراج الكارنيهات، وأقامت الأمانة العامة ممرًا شرفياً توسطته سجادة خضراء.

قاعة فرعونية

اختارت الأمانة، البهو الفرعوني، ليكون مقر استقبال النواب، ما جعل المشهد أكثر إبهارا للنواب حيث خصصت الامانة عددًا من الموظفين، لطباعة كارنيهات الأعضاء.

استضافة فندقية

خصص أمانة المجلس مكانًا داخل البهو الفرعوني، يحتوي على وجبات خفيفة ومشروبات للنواب ومرافقيهم والإعلاميين.

إجراءات ضد كورونا

اتخذت الامانة عددًا من الاجراءات الاحترازية المشددة واجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعى المطلوب لمواجهة فيروس كورونا وتزويد البهو بعدد كبير من زجاجات الكحول لتطهير الايدى بجانب توفير الكمامات الطبية.

وشملت الاجراءات الاحترازية ايضا تزويد كافة بوابات دخول البرلمان بالعاملين بالقطاع الطبى، ووضعت الأمانة العامة للنواب عددا من الإجراءات الاحترازية شملت قياس درجة الحرارة، وتزويد كافة المتواجدين داخل حرم المجلس بالكمامات الطبية.

حقيبة النواب

كما تم تجهيز الحقائب البرلمانية للنواب الجدد، كما وضعت برنامجا للاعضاء الجدد بعد استخراج الكارنيهات، حيث خصصت عدد من الموظفين لاصطحابهم القاعة الرئيسية التي تعقد بها جلسات المجلس، حيث حرص عدد كبير من النواب علي التقاط الصور التذكارية داخلها.

متحف البرلمان

كما تضمن البرنامج اصطحاب النواب لمتحف البرلمان، والذي يحوي تاريخ المجلس التشريعي ، حيث يضم مستنسخات أثرية لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات وقوانين ومعاهدات .

ويشغل المتحف قاعتين كبيرتين من مبنى البرلمان تضم القاعة الأولى مقتنيات من مختلف العصور ، بينما تعرض القاعة الثانية مقتنيات لتطور الحياة البرلمانية فى مصر فى العصر الحديث ، كما يضم المتحف قسما لعرض الهدايا التذكارية المهداة إلى رئيس المجلس.

قاعة الصحفيين

أصدر المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس، تكليفات بتخصيص قاعة ٢٥ يناير وقاعة الاجتماعات الملحقة بها للإعلاميين لإجراء الحوارات الصحفية مع النواب الجدد كما تم إعداد بوفيه لاستقبال النواب والإعلامين فى ضوء حفل استقبال النواب الجدد.

ووجه النائب عطية الفيومي، التحية للأمانة العامة لمجلس النواب، بسبب الإجراءات التنظيمية لاستخراج كارنيهات العضوية، قائلا: الإجراءات لم تستغرق دقيقتين.

بدوره، وجه المستشار محمود فوزي، الامين العام للبرلمان الشكر لجميع موظفي الأمانة العامة علي تفانيهم واخلاصهم في العمل، مؤكدا ان الجميع يعمل بروح الفريق الواحد.

وقال: "لا أعمل بمفردي فالبرلمان مؤسسة كبيرة تضم عددا كبيرا من المتخصصين أصحاب الكفاءات العالية في كافة المجالات".

ووجه "فوزي" الشكر لنائب الأمين العام المستشار احمد المهدي، على ما بذله من جهد معه في إجراءات استقبال النواب.