وزير التعليم يرد على شكاوى عدم توفير كتب الثانوية العامة ورقياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أتاحت كتب الثانوية العامة على موقع الوزارة بصيغة "pdf".

جاء ذلك ردًا على مطالب أحد أولياء الأمور، الذي شكى للوزير من عدم توفر نسخ ورقية من الكتب المدرسية لطلاب الثانوية العامة، وزيادة سعرها في السوق السوداء.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر أحد مجموعات تطبيق "واتسآب" أن الكتب موجودة بصورة pdf على موقع الوزارة، وعلى منصة إدارة التعلم على التابلت، ويمكن تحميلها وطباعتها كلها أو أجزاء منها ولا داعي للشراء من السوق السوداء.

وأوضح الوزير أنه من حق طلاب المرحلة الثانوية أثناء حل الامتحان الالكتروني على التابلت، أن يقوموا بتقسيم الشاشة في الامتحان والاستعانة بنسخة pdf بدلا من النسخ الورقية.