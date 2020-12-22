«تعليم الإسكندرية» تعلن حصول 28 مدرسة جديدة على «الاعتماد والجودة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والعليم بالإسكندرية، حصول ٢٨ مدرسةً على شهاده الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المتقدمة في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

وقال وكيل الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أعلنت اعتماد ٢٨ مدرسة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية وهى مدرستان بإدارة المنتزه التعليمية، و٥ مدارس بإدارة شرق التعليمية، و٥ مدارس بإدارة وسط التعليمية، و٤ مدارس بإدارة الجمرك التعليمية، و٦ مدارس بإدارة غرب التعليمية، ومدرستان بإدارة العجمي التعليمية ومدرستان بإدارة العامرية التعليمية ومدرستان بإدارة برج العرب التعليمية.

وهنأ وكيل الوزارة ادارة الجودة بقيادة الدكتورة نجلاء على سليم مدير إدارة قياس الجودة واللامركزية بالمديرية وجميع العاملين بمدارس محافظة الإسكندرية التي حصلت على الاعتماد تقديرًا لجهدهم المتميز والعمل الجاد في تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية والذي كَلَّلَ بفوز وحصول هذه المدارس على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

"تعليم الإسكندرية" تعلن حصول ٢٨ مدرسة جديدة علي "الاعتماد والجودة" (تعرف عليها)

"تعليم الإسكندرية" تعلن حصول ٢٨ مدرسة جديدة علي "الاعتماد والجودة" (تعرف عليها)

"تعليم الإسكندرية" تعلن حصول ٢٨ مدرسة جديدة علي "الاعتماد والجودة" (تعرف عليها)

"تعليم الإسكندرية" تعلن حصول ٢٨ مدرسة جديدة علي "الاعتماد والجودة" (تعرف عليها)

"تعليم الإسكندرية" تعلن حصول ٢٨ مدرسة جديدة علي "الاعتماد والجودة" (تعرف عليها)

"تعليم الإسكندرية" تعلن حصول ٢٨ مدرسة جديدة علي "الاعتماد والجودة" (تعرف عليها)

"تعليم الإسكندرية" تعلن حصول ٢٨ مدرسة جديدة علي "الاعتماد والجودة" (تعرف عليها)