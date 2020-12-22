شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين جنيه.. فاتورة إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بمراكز وقرى كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 10ملايين و527 الف جنيه،بإشراف المهندسة غادة ابوكيلة، رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظه، ويأتي ذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأكد نورالدين، بحسب بيان، الثلاثاء، أنه جرى إحلال وتجديد «5» محولات بمحلة موسى «التدعيم 2، التدعيم، العمده ،البحر وسط البلد»ب«81» عامود +16.3 موصلات بقرى غرب كفرالشيخ بتكلفة 267 الف جنيه، واحلال وتجديد «6» محولات «عصر،الخليفه،الحاج يوسف، محمد على، ابراهيم النجار، بصرف وتركيب 173 عامود +2كم موصلات معزولة بمركز ومدينة الرياض بتكلفة 522 الف جنيه، واحلال وتجديد»8«محولات»ناديه الوكيل، كفر السودان 2 كفر السودان 1 ،الحوشي، موسى الملاح،القصاصين، الستري 1 ،2- سيدي جامع 1 ،2 «بصرف وتركيب 442 عامود بقرى شمال دسوق بتكلفة ماليه مليون و253 الف جنيه، بالإضافة إلى احلال وتجديد محول العمارات ب»30«عامود +2.5 كم موصلات بمدينة الحامول بتكلفة مالية 135 الف جنيه، وتم احلال وتجديد محولات»يوسف ابو عاصي ،السيد البدوي ،احمد عبدالعاطي، الفتح- العكاري«ب»159«عامود بمدينة مطوبس بتكلفة مالية 477 الف جنيه، وذلك لضمان استقرار التيار الكهربائي.

وذكر محافظ كفر الشيخ، انه تم رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وعمليات الجهد بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، وذلك بإنشاء نقاط جديدة، والتي تضمنت «انشاء نقطة جديدة بقطاع الكهرباء بمركز ومدينة الحامول لتحسين جهد قرية المغازيه بمحول 100ك.ف.أ ،وكشك +220م كابل ،و4 عامود جهد منخفض ،و500 م موصلات منخفض بتكلفة ماليه 398 الف جنيه، وتم تحسين جهد محول قليني بإنشاء»2«سورتيه جديد ب»6 «عامود،و1 كم موصلات بتكلفة مالية 71 الف جنيه، وتحسين جهد محول 8 العابر بإنشاء سورتيه جديد ب»2 «عامود ،و2 كم موصلات بتكلفة مالية 65 الف جنيه، بالإضافة إلى تحسين جهد محول خلف الله بإنشاء سورتيه جديد ب»15 «عامود، و1 كم موصلات بتكلفة مالية 650 الف جنيه، وذلك لتدعيم القري وتحسين الخدمة للمشتركين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد ان تتوازي مع جميع المرافق والخدمات وبخاصة قطاع الكهرباء، مما استلزم تركيب مغذيات اضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية.