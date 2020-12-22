شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: إحالة المخالفات المرصودة بـ«الميني باص الطائر» للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ضرورة العمل كقيادات وموظفين من أجل راحة وتحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني، باعتبار ذلك فرض عين ولزامًا على جميع المسئولين بضرورة النزول للشارع، ومواجهة المشاكل والتحديات وتلبية المطالب الجماهيرية.

وقال «عطية» إنه سيجري إحالة جميع المخالفات التي رصدتها لجان المينى باص الطائر إلى التحقيق، لمحاسبة أي مسؤول ثبت تقصيره بسوء حالة النظافة العامة أو إدارة الجراجات والمخازن أو لعدم سرعة التعامل مع الأعطال في الأجهزة الطبية بمستشفى إدفو العام والحميات وغيرها من المخالفات الأخرى، مع إعادة المرور الميداني عليها لضمان تلافى جميع الملاحظات السلبية التي تم رصدها.

واستهل المجلس التنفيذي جلسته بقيام محافظ أسوان بتكريم قيادات التربية والتعليم منهم الدكتور السيد الفيومى وكيل الوزارة السابق، وأيضاً عبدالكريم لطفى وكيل المديرية السابق بإهداء درع المحافظة وشهادة تقدير ومكافأت مالية وذلك لجهودهم خلال فترة توليهم قيادة المديرية.

كما كرّم المحافظ فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية بشهادة تقدير ومكافأة مالية لحصوله على جائزة أفضل مدير إدارة على مستوى الجمهورية والمديرية، فيما تم تكريم بعض المعلمين والطلاب المتميزين بشهادات تقدير ومكافأت مالية بعد حصولهم على المراكز الأولى في المسابقات المختلفة على مستوى الجمهورية منها مدرس مصر، وأجمل حديقة مدرسية، علاوة على المسابقة المشتركة بين وزاراتى التربية والتعليم والأوقاف.