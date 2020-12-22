شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: ندعم القرى الأكثر احتياجًا من خلال خلق فرص عمل جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على أبوسنة، مساعد وزيرة البيئة للمشروعات ورئيس مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، أن مشروع وحدات البيوجازصديقة البيئة، جرى تنفيذها من خلال موسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية بنك الكويت الوطنى ومؤسسة العمل الدولية وجامعة المنيا وبدعم من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك في إطار دعم القرى الأكثر احتياجًا في مصر.

وقال أبوسنة، في بيان، الثلاثاء، إنه تم التركيز على تنفيذ أكثر من 60 وحدة منزلية بقرية بنى حسن بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، إضافة إلى تعديل وصيانة ٢٠ وحدة أخرى، كما قام المشروع بخلق فرص عمل جديدة من خلال تدريب المهندسين والمهندسات والفنيبن على آلية بناء هذه الوحدات وذلك استكمالا للدور الذي تقوم به وزارة البيئة في التنمية الريفية بصفة عامة.

وأكد ياسر عبدالقدوس الطيب، العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني، أن نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في المناطق الريفية وتحسين مستوى معيشة المزارعين وتوفير فرص عمل خضراء يدعم جهود الدولة المصرية في مسيرة التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين من خلال إنشاء تقينات وحدات البيوجاز بقرية بنى حسن والذ بلغ ١٦٠ وحدة حتى الآن.