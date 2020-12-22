شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: ندعم القرى الأكثر احتياجًا من خلال خلق فرص عمل جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور على أبوسنة، مساعد وزيرة البيئة للمشروعات ورئيس مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، أن مشروع وحدات البيوجازصديقة البيئة، جرى تنفيذها من خلال موسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية بنك الكويت الوطنى ومؤسسة العمل الدولية وجامعة المنيا وبدعم من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك في إطار دعم القرى الأكثر احتياجًا في مصر.
وقال أبوسنة، في بيان، الثلاثاء، إنه تم التركيز على تنفيذ أكثر من 60 وحدة منزلية بقرية بنى حسن بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، إضافة إلى تعديل وصيانة ٢٠ وحدة أخرى، كما قام المشروع بخلق فرص عمل جديدة من خلال تدريب المهندسين والمهندسات والفنيبن على آلية بناء هذه الوحدات وذلك استكمالا للدور الذي تقوم به وزارة البيئة في التنمية الريفية بصفة عامة.
وأكد ياسر عبدالقدوس الطيب، العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني، أن نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في المناطق الريفية وتحسين مستوى معيشة المزارعين وتوفير فرص عمل خضراء يدعم جهود الدولة المصرية في مسيرة التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين من خلال إنشاء تقينات وحدات البيوجاز بقرية بنى حسن والذ بلغ ١٦٠ وحدة حتى الآن.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
126,273
-
تعافي
107,162
-
وفيات
7,130
كانت هذه تفاصيل خبر «البيئة»: ندعم القرى الأكثر احتياجًا من خلال خلق فرص عمل جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.