شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «الشروق»: رصف الطرق وتغيير اللمبات لـ«ليد» بالحي الخامس وإسكان المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه جارٍ تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية ورفع كفاءة تنسيق الموقع بالحى الخامس بالمدينة، حيث استهدفت الأعمال الطرق الأكثر كثافة داخل الحى بإجمالى 10000م2 وبنسبة تنفيذ تعدت 60%، وذلك في إطار سعى جهاز مدينة الشروق لرفع كفاءة الطرق داخل الأحياء السكنية، للتيسير على المواطنين بالإنتقال بكل يسر بين الأحياء المختلفة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الأعمال التي تم إنجازها بالمشروع تضمنت تنفيذ أرصفة خرسانية ممسوسة وديكورية مدعمة بفواصل التمدد، للحفاظ على سطح الرصيف، بجانب تنفيذ 27 بلاعة مطر تغطى أنحاء الحى، وذلك بنسبة تنفيذ للأعمال تخطت 90%، مؤكداً أنه تم تكثيف فرق العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروع.

وفى سياق متصل، أشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أنه تم إستئناف أعمال تغيير كشافات الإنارة الصوديوم إلى كشافات ليد بالقطاع الشرقى بالمحاور والطرق بين مناطق العمارات، مع إستخدام الكشافات لرفع مستوى الإنارة بالمدينة.

وقال: استهدفت الأعمال الحالية تغيير 520 كشافا، وهى 287 كشافا بمنطقة إسكان المستقبل و233 كشافا بالطريق الفاصل بين مناطق العمارات وإسكان الشباب، مضيفاً أن ذلك يأتى في إطار خطة الجهاز للمساهمة في توفير الطاقة ورفع مستوى الإنارة.