شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة لمدة 16 ساعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة قطع المياه عن عدد من المناطق بالمدينة، نظرا لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بأعمال صيانة برافع 2 عكرة.

وقال الجهاز إنه سيتم قطع مياه الشرب على بعض المناطق بالمدينة.من الساعه الثامنة مساء اليوم الثلاثاء حتى الساعة الثانية عشر ظهر الغد الأربعاء.

وأضاف الجهاز ان المناطق التي ستشهد الانقطاع هي: «المستثمرين الجنوبية والعائلي والمنطقة الصناعية وجاردينياولاروا والامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية والنرجس واللوتس والأيقونة واسكان الجامعة الأمريكية والرحاب 2 ومدينتى والتمر حنة والأندلس ودار مصر الاندلس والقرنفل وأرض الجمعيات والقطاع الثالث والرابع من مركز المدينة.

وقال إنه يوجد سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة، لطلبها يمكن الاتصال برقم 15100.