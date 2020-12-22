شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 3 أيام.. معكسر نظافة وتجميل في مدينة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، الثلاثاء، معسكر النظافة والتجميل بقطاع المحمودية، والمقرر ان يستمر لمدة 3 أيام، بهدف إظهار جمال المناظر الطبيعية والخلابة داخل عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف حملات النظافة وتجميل المدينة.

وأنطلق المعسكر صباح الثلاثاء، برفع تراكمات القمامة والتربية، ومخالفات المباني، وجرد وكنس الشوارع وصيانة الأرصفة المتهالكة، ودهانات وقص الاشجار وصيانة كهرباء، اعمدة الانارة وانارة الاعمدة.

شارك في المعسكر كلا من «العميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والمهندس قاسم معتصم، نائب رئيس المدينة لحي غرب وجنوب، وعلاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة لحي شرق واشرف عنتر رئيس حي جنوب واشرف جلال نائب رئيس الحي، وجابر فتحي رئيس قطاع المحمودية، وقسم الصيانة بالوحدة ومشروع النظافة التابع للوحدة المحلية، ومشاركة طلائع مركز شباب حي قدري عثمان ومدرسة حسين مرسال الفنية للبنات بالمحمودية.