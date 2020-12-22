شكرا لقرائتكم خبر عن للقادمين من صلاح سالم والأوتوستراد.. 4 تحويلات مرورية في القاهرة لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمشروع محور الفردوس، الأمر الذي يستلزم غلق مسطح كوبرى الفردوس بالوصلة من ميدان الفردوس تجاه مسجد الشرطة فقط، مع بقاء حركة المرور أعلى كوبري الفردوس وميدان الفردوس، وإجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء ولمدة 15 يومًا.

وأعلنت الادارة العامة للمرور بالقاهرة على انه يتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

القادم بشارع صلاح سالم من نفق الأزهر تجاه شارع المرور يسلك يميناً شارع الظافر برقوق فيساراً شارع أحمد بن إينال فيساراً شارع قنصوة واستكمال بشارع أحمد سعيد مروراً بميدان الفردوس فالدوران والعودة من ميدان تاكي، فيميناً شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيساراً شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر .

-صلاح سالم القادم من ميدان العروبة تجاه نفق الأزهر: يسلك يميناً شارع أحمد سعيد فالدوران والعودة من ميدان تاكي فيميناً شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيساراً شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر.

القادم من شارع أحمد سعيد تجاه مناطق القلعة: يسلك شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيساراً شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر.

القادم من الأوتوستراد (بين المقابر) تجاه مناطق القلعة: يسلك شارع أحمد سعيد مروراً بميدان الفردوس فالدوران والعودة من ميدان تاكى فيميناً شارع مستشفى الطلبة فميدان البعوث فيساراً شارع سك العملة فمحور صلاح سالم تجاه نفق الأزهر .

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.