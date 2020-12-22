شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني وأسرته يزورون معبد «أخنوم»: سأدعو أصدقائي لزيارة الأقصر وأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار جيفرى آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة وعائلته، الثلاثاء، معبد أخنوم بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، في جولة سياحية عائلية لمحافظتي الأقصر وأسوان.

وتفقد آدامز وزوجته وابنته واثنان من أفراد العائلة معبدأخنوم، ووكالة الجداوي التاريخية، وسوق القيسارية، واستمعوا إلى شرح من الأثريين بالمنطقة، حول عظمة القدماء المصريين في البناء والتشييد، وتاريخ كل مزار من المزارات على حدة والجهود المصرية المبذولة للحفاظ على هذه المناطق وتطويرها ورفع كفاءتها.

وعبّر السفير البريطاني وعائلته عن إعجابه الكبير بالحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أنه سيوجه الدعوة لكل أصدقائه وأفراد عائلته لزيارة مصر، وخاصة محافظتي الأقصر وأسوان، لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة.