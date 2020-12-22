شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف طريق «الباجور – القناطر» ويشدد على الخطة الزمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، أعمال رصف طريق الباجور- القناطر الخيرية المزدوج، ضمن أعمال المرحلة الأولي بتكلفة تقديرية ما يقرب من 130 مليون جنيه، ويعد من أكبر خطط الرصف في تاريخ محافظة المنوفية، بتنفيذ شركة السلام إنترناشونال وبإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة الباجور، في إطار المتابعة المستمرة لكافة القطاعات على أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ، ورافقه المهندس محمد عامر، مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنوفية، وخالد العرفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

وأوضح محافظ المنوفية أن أعمال الرصف والتطوير تتم على مرحلتين، المرحلة الأولى بالمسافة من «الباجور – القناطر الخيرية» بطول 33 كم، والثانية بالمسافة من «شبين الكوم – الباجور» بطول 12 كم.

وأكد المهندس محمد عامر أنه جرى الانتهاء من رصف 12 كم بتقنية FDR، بالإضافة إلى 9 كم أعمال طبقة أسفلتية (رابطة) في أقل من شهرين باتجاه القناطر الخيرية بنسبة تنفيذ 22%، لافتا إلى أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال رصف بتقنية FDR بطريق شعشاع – طليا – الكوادي – شما بنسبة تنفيذ 40%، وذلك وفق البرتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمواصلات لرصف ورفع كفاءة 17 طريقًا من الطرق المحلية بتكلفة إجمالية 236 مليون جنيه بنطاق المحافظة.

ووجّه المحافظ بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد وإزالة العقبات، مشدداً على الإلتزام بالخطة الزمنية المحددة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مؤكداً أن المنوفية تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة.