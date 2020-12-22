شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محاولة تهريب عملات وقطع أثرية داخل 3 طرود مصدره لأمريكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية والقطع الأثرية داخل 3 طرود مصدره لأمريكا، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية المصدرة بجمرك فيدكس ، وبناء على اشتباه محمد علي مأمور الحركه ومذكرة سرية من فرع البحث الجنائى بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، بالاشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 4580 لسنة 2020 وهو عبارة عن 3 طرود اسطمبات بلاستيك مصدره لأمريكا، وبالعرض علي جون جميل مدير الجمرك أيد الاشتباه، وقرر تشكيل لجنة لفحص الطرود من ياسر شاهين مدير التعريفة وحسن منصور رئيس القسم وعمرو صادق الأمن الجمركى لمعاينة الطرد فتبين وجود 89 قطعة معدنية.

وتم عرض المشمول على فرع الوحدة الأثرية بميناء القاهرة الجوى فأفادت بأنها عبارة عن 85 قطعة عملة معدنية أثرية متنوعة مختلفة العصور ومن العصر البطلمى و3 جعران أثرى تحمل كتابات هيروغليفية وحجر أثرى منقوش والجميع يخضع لقانون حماية الاثار رقم 227 لسنة 83 وتعديلاته.

قررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 18 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.