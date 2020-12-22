جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد من 3لـ10سنوات لـ18 متهما بالاتجار فى البشر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 12 متهما بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك بتهمة الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة. وكشف قرار الإحالة فى القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل فى اصطناع المتهمة الأولى للمحررات المزورة التى تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثانى والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، فضلا عن قيام المتهم الثانى بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبى الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعية الإجرامية واستقطاب راغبى الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية.

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