موجز أخبار مصر.. سحب رخص السيارة المتخلفة عن الملصق الإلكترونى بعد 31ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص، حيث سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة على الطرق، بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى في 31 ديسمبر الجاري.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار..

سحب رخص السيارات المخالفة.. الداخلية تطالب بسرعة تركيب الملصق الإلكترونى

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص، حيث سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفى ذات الإطار وتيسيراً على المواطنين يمكن لمالكى المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور "بوابة مرور مصر" على موقع وزارة الداخلية.

جاء ذلك فى إطار استمرار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق، وبمناسبة قرب انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى في 31 ديسمبر الجاري.

وفد إسرائيلى - أمريكى يصل إلى مطار الرباط فى أول رحلة مباشرة من تل أبيب

استقبل مطار الرباط سلا، اليوم الثلاثاء، الطائرة القادمة من مطار بن جوريون في تل أبيب؛ ناقلة وفدا إسرائيليا أمريكيا مشتركا نحو العاصمة المغربية.

واستغرقت الرحلة المباشرة، الأولى من نوعها بين البلدين، 6 ساعات من التحليق كى تصل إلى الرباط، وذلك بمناسبة إعطاء الانطلاقة لعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

ويرأس الوفد صهر الرئيس الأمريكى ومستشاره جاريد كوشنر، من جهة، ورئيس مجلس الأمن القومى مائير بن شبات من جهة ثانية

جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد من 3لـ10سنوات لـ18 متهما بالاتجار فى البشر

الثلاثاء، بمعاقبة 12 متهما بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك بتهمة الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة.

الأزهر يقرر رفع الغياب فى معاهده اعتبارا من اليوم حتى نهاية الترم الأول

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية قرارا برفع غياب الطلاب اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى نهاية الفصل الدراسى الأول 2021 مع استمرار الدراسة بالمعاهد الأزهرية وفقا للمواعيد المقررة لحضور من يرغب من الطلاب للاستفادة من اليوم الدراسى.

كان قطاع المعاهد الأزهرية، قد أصدر قرارا بإلغاء أجزاء مناهج الطلاب فى صفوف النقل والشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية، الخاصة بشهر يناير، نظراً للظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وما ترتب عليها من ضرورة اتخاذ عدة تدابير فيما يخص أعمال الامتحانات وتأثيرها على إعادة النظر فى خطة الفصل الدراسى الأول لكل المناهج الدراسية وتقديم موعد الامتحانات.

رئيس الوزراء: تكليف رئاسى ببدء تطوير القاهرة التاريخية وتعويض الشاغلين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، بحضور اللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والمهندس محمد الخطيب، استشاري المشروع.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتى بهدف التمهيد لبدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أنه تم عرض عدد من المخططات المقترحة لعملية التطوير على رئيس الجمهورية الذى كلّف بالبدء في تنفيذ المشروع على الفور، حيث ستتولى الهيئة الهندسية التنفيذ بالتنسيق مع استشاريي المشروع.

الصحة: 84.8% نسب الشفاء من كورونا بمستسفيات العزل بالجمهورية

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن بلوغ نسب الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 84.8% بعد تسجيل تعافى 107162 حالة حتى اليوم.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يربح 5.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى نحو 5.6 مليار جنيه، ليغلق عند 632.857 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2091 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 12842 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2867 نقطة.

تمهيدا لانتقاله إلى الأهلى.. استبعاد سيرينو من مباراة صن دوانز بأبطال أفريقيا

أعلن نادى صن داونز الجنوب أفريقى استبعاد الأوروجوانى جاستون سيرينو لاعب خط الوسط من قائمة الفريق التى سوف تواجه جوانينج جالاكسي بطل بوتسوانا فى ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

لا تزال مفاوضات مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى نادى صن داونز الجنوب إفريقى مستمرة، من أجل التعاقد مع الأوروجويانى جاستون سيرنو جناح بطل جنوب إفريقيا، لتدعيم صفوف المارد الأحمر فى الميركاتو الشتوى المقبل، قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية القادمة.

وكشف مصدر مسئول داخل الأهلى أن مسئولى القلعة الحمراء فتح خطوط اتصالات جديدة مع صن داونز لمعرفة مطالبهم النهائية بشأن بيع سيرينو، لاسيما بعدما لعب فشل تسويق جيرالد ودا كوستا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، فى تعثر انضمام الجناح الأوروجويان للأهلي.

محمد صلاح أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي من تصنيف "سكاى سبورتس"

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قائمة أفضل اللاعبين في إنجلترا من شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية، عقب مرور 14 جولة من مسابقة البريميرليج حتى الآن، وأعلنت الشبكة الإنجليزية، عن تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في صدارة قائمة أفضل اللاعبين في إنجلترا بعد 14 جولة من المسابقة، فيما جاء ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في الوصافة، ثم روبرتو فيرمينو مهاجم الريدز بالمركز الثالث.

وكشف الشبكة، عن معايير إختيارها لأفضل اللاعبين في إنجلترا بعد مرور 14 جولة من منافسات الدوري الإنجليزي.

أوضحت، إن هناك 32 معيار يتم على أساسهم تقييم أداء اللاعبين في كل الجولات التي تم خوضها بمنافسات الدوري الإنجليزي حتى الجولة الـ 14، على رأسها تسجيل الأهداف وصناعتها وصناعة الفرص والمراوغات والخروج بشباك نظيفة إلى آخره.