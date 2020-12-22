شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رخص السيارات المخالفة.. الداخلية تطالب بسرعة تركيب الملصق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص، حيث سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفى ذات الإطار وتيسيراً على المواطنين يمكن لمالكى المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور "بوابة مرور مصر" على موقع وزارة الداخلية. جاء ذلك فى إطار استمرار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق، وبمناسبة قرب انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى في 31 ديسمبر الجاري.

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