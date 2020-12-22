شكرا لقرائتكم خبر عن الزرافات الجديدة تغادر مطار القاهرة إلى حديقة الحيوان..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكدت مصادر فى "الحياة البرية" بمطار القاهرة لـ"الخليج 365"، أن الزرافات الثلاثة الجديدة الواردة من جنوب أفريقيا، وصلت على متن رحلة مصر للطيران التى استغرفت 8 ساعات، وغادرات المطار فى طريقها إلى حديقة الحيوان.
يأتى استقبال حديقة الحيوان بالجيزة لـ 3 زرافات جديدة من جنوب إفريقيا، لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية، بعد موت ذكر الزرافة الوحيد قبل فترة، وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لاستيراد زرافات جديدة باعتبارها أحد الحيوانات التى تحظى بشعبية كبيرة من زوار الحديقة.
وانتهت حديقة الحيوان بالجيزة من بيت الزرافات الجديد على مساحة تزيد على فدانين، إذ يُعد أحد الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار، وقد انتهى إعداده بأحدث تصميم وفق الاشتراطات الدولية، خاصة أن بيت الزرافات محبب للأطفال والزوار من الكبار، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر فى تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.
وأكدت وزارة الزراعة، أن الزرافات الجديدة وصلت المطار الساعة التاسعة صباحاً ومازالت هناك لم تخرج، لأن الحجر البيطرى ومعهد صحة الحيوان يقومان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء جميع الفحوصات اللازمة لتأكد من خلوها من كافة الأمراض والأوبئة والفيروسات وهذه إجراءات مستمرة منذ ثلاث ساعات ومازالت ربما ساعات أخرى كثيرة.
يأتى استقبال الزرافات الجديدة بعد التعاقد على زرافتين من الإناث وذكر زراف، إذ يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.
كان الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، قد أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، وصول 3 زرافات من جنوب أفريقيا إلى حديقة حيوان الجيزة، إذ جرى شحنها على طائرة مخصصة لنقل الحيوانات من بلد المنشأ، والتعاقد مع شركة خاصة للسيارات المجهزة لنقلها إلى حديقة الحيوان بعد وصولها.
وأكد "رجائى" أنه رغم تراجع إيرادات حديقة حيوان الجيزة بسسب أزمة كورونا، نجحت إدارتها فى جلب عديد من الحيوانات المهددة بالانقراض عبر نظام التبادل، ومنها إتمام الموافقة الاستيرادية لـ3 زرافات جديدة بالتبادل مقابل حيوان فرس النهر المعروف بلقب "سيد قشطة" وعدد من الكباش الأروى، موضحا أن استيراد الزرافات يجرى وفق الاشتراطات الدولية، لحل مشاكل التكدس والعجز فى بعض الحيوانات البرية.
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