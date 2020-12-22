شكرا لقرائتكم خبر عن الزرافات الجديدة تغادر مطار القاهرة إلى حديقة الحيوان..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت مصادر فى "الحياة البرية" بمطار القاهرة لـ"الخليج 365"، أن الزرافات الثلاثة الجديدة الواردة من جنوب أفريقيا، وصلت على متن رحلة مصر للطيران التى استغرفت 8 ساعات، وغادرات المطار فى طريقها إلى حديقة الحيوان.

وأشارت المصادر إلى أنه بمجرد وصول الزرافات الثلاث إلى الحديقة، ستدخل حجراً لمدة شهر بناء على تعليمات اللجنة المعنية، لافتة إلى أنه جرى إنهاء كل إجراءات مغادرة الزرافات للمطار من خلال المركز اللوجيستى، وخرجت من باب 35 الخاص بقرية البضائع فى طريقها إلى الحديقة.

يأتى استقبال حديقة الحيوان بالجيزة لـ 3 زرافات جديدة من جنوب إفريقيا، لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية، بعد موت ذكر الزرافة الوحيد قبل فترة، وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لاستيراد زرافات جديدة باعتبارها أحد الحيوانات التى تحظى بشعبية كبيرة من زوار الحديقة.