شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى بالقاهرة وعائلته فى زيارة للمعالم الأثرية بالأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جيفرى آدامز السفير البريطانى بالقاهرة وعائلته، وذلك لزيارة عدد من المعالم السياحية والآثرية فى رحلة شتوية بين الأقصر وأسوان، حيث بدء السفير البريطانى جولته بزيارة معبد خنوم بمدينة إسنا.

وتفقد جيفرى آدامز السفير البريطاني ويرافقه في الزيارة زوجته وابنته واثنين من أفراد العائلة، "معبد أخنوم، ووكالة الجداوى التاريخية، وسوق القيسارية"، واستمعوا إلى شرح من الأثريين بالمنطقة، حول عظمة القدماء المصريين فى البناء والتشييد.

وعبر السفير البريطاني وعائلته، عن إعجابه الكبير بالحضارة المصرية القديمة، مشيراً إلى أنه سيوجه الدعوة لكل أصدقائه وأفراد عائلته لزيارة مصر وخاصة محافظتى الأقصر وأسوان، لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة.

السفير البريطاني بالقاهرة وعائلته بإسنا



السفير البريطاني بالقاهرة وعائلته في زيارة لمعبد خنوم والمعالم الآثرية بإسنا



السفير البريطاني بالقاهرة مع عائلته



السفير البريطاني يلتقط صورة تذكارية