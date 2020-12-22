شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: يمكن للطالب تقسيم شاشة التابلت فى الامتحان للاستعانة بالكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الكتب موجودة بصورة pdf على موقع الوزارة وعلى منصة إدارة التعلم على التابلت وممكن تحميلها وطباعتها أو أجزاء منها ولا داعي للشراء من سوق سوداء، موضحا أن الطالب يستطيع أن يقسم شاشة التابلت إلى نصفين ويطلع على الكتاب الإلكترونى أثناء الامتحان.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد أولياء الأمور والذى جاء نصه: "فيما يخص دخول الطلاب فى المرحلة الثانوية الاختبار بكتاب المدرسة وهي حاليا غير متوفره ويتم بيعها فى السوق السوداء".

وتحدث، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى وقت سابق عن أسباب تغيير نظام التقييم فى الثانوى العام، وما تم إضافته على بنك المعرفة ومنصة إدارة التعليم وكيفية تكوين الأسئلة الجديدة فى الثانوى.

وأوضح الوزير فى رسالة للطلاب: "لما كنت زيكم فى الثانوى من 40 سنة مكنش هناك مكتبات رقمية ولا محتوى رقمى ولا أجهزة، وطلب العلم كان أصعب بكثير، موضحا أن الوزارة تتحدث عن الفهم وطريقة أسئلة للأسئلة والتفكير الناقد والابداع، فى المقابل الناس تتحدث عن الامتحان وأى اللى جاى فى الامتحان".

وتابع الوزير: "تعالوا نفكر فى مشكلة عالمية الجميع عايز يحلها ومحتاس فيها وهى حائجة كورونا، قائلا: حل المشكلة إيجاد علاج أو لقاح ضد كورونا ومن يقوم بهذه المهمة علماء كبار متمكنين من علمهم فى الأحياء وعلماء أخرين فى فروخ أخرى من المعلم، تخيلوا الدولة اللى هتوصل للعلاج هتكسب قد إيه وهتمتلك قوة إزاى وهتوصل لهذا الأمر بعلمائها وأكيد كورونا مكنش موجود فى المنهج".

وأوضح الوزير: "المهارات الحقيقة هى من تبحث عنها الوزارة ولا تبحث عن الطريقة والمهارات القديمة اللى كانت يمكن مفيدة من 100 سنة"، متابعا: "العصر الحالى محتاج التمكن من أدوات جديدة مثل التكنولوجيا، أنا أضطريت اتعلمها وأنا كبير، واللى هيعيش ال 50 سنة القادمة لازم يتعلم هذه الأمور ويكون فاهم، موضحا مش محتاجين نحفظ حاجة لأنها أصبحت موجودة على التليفون واللاب توب والأيباد".

