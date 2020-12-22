شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: التجارة الداخلية ساهمت بـ1.3 ترليون جنيه من الناتج المحلى العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إجمالى النتاج المحلى العام الماضى قارب الـ6 ترليونات جنيه وقطاع التجارة الداخلية يساهم بخمس إجمالى الناتج المحلى بقيمة تقرب من 1.3 تريليون جنيه. وأضاف " عشماوى " فى تصريحات صحفية اليوم أن عدد العاملين يصل إلى 30 مليونا فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص وأيضا فى القطاع غير الرسمى كما أن قطاع التجارة يمثل 30 % من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل وأنه على مدار الأربع سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن تطوير منظومة التجارة ،وأن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الامداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسع وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه لإنشاء 18 مشروعا تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة.

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