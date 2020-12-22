محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أحبطت إدارة مباحث التموين محاولة طرح 6 أطنان مكرونة مجهولة المصدر للبيع في الأسواق. تحريات المباحث توصلت إلى أن مالك مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة يقوم بتجميع كميات من المكرونة وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية المخزن وتمكنت من ضبط المدير المسؤول وبحوزته 6 أطنان مكرونة يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وبدون مستندات ومجهولة المصدر. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كانت هذه تفاصيل خبر مباحث التموين تحبط بيع 6 أطنان مكرونة مجهولة المصدر بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.